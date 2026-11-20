西班牙首相佩德罗·桑切斯承认，在11月29日议会选举前与保守派人民党领导人阿尔贝托·努涅斯·费霍奥举行的电视辩论中，他的政府和他本人都犯过错误。据France 24报道，这是竞选期间两位主要候选人唯一一次亲自进行的电视交锋。

桑切斯在辩论开始时表示：“我的政府并不完美，我也犯过错误。但我也完全清楚，我们始终朝着正确的方向执政。”他援引经济增长和就业数据称，西班牙的状况比他2018年上台时更好。

围绕经济和住房的争论

费霍奥驳回了首相的评价，将重点放在生活成本、税收和住房危机上。他表示，有工作既不能保证能够收支相抵，也不能保证负担得起住房。人民党领导人还称，政府没有采取足够措施来防止住房危机恶化。

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费霍奥提及腐败丑闻，称这些丑闻涉及桑切斯的亲属和社会党高级官员。他还指责桑切斯政府应对今年两起高速列车相撞事故负责。据France 24报道，这两起事故造成115人死亡。

Vox可能扮演的角色

根据大多数民调，桑切斯领导的社会党落后于人民党。预计保守派可能赢得议会最多席位，但无法获得绝对多数。在这种情况下，极右翼政党Vox可能发挥决定性作用；该党是议会第三大力量，且此前已与人民党共同参与地区政府。

桑切斯警告说，人民党与Vox组成的联盟可能会取消已取得的社会权利和经济成果。他还为政府在移民问题上采取的较自由做法辩护，而费霍奥批评了这一政策。今年4月，西班牙批准了一项计划，将为数十万已居住在该国、符合居住期限要求和其他条件的无证移民提供合法化途径。

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