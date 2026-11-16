Космический телескоп Euclid впервые обнаружил комету C/2026 S1, также названную кометой Euclid. Объект зафиксировали на расстоянии около 1,3 млрд километров — между орбитами Юпитера и Сатурна, сообщает Space.com.

Наблюдения в сентябре

Миссия Европейского космического агентства Euclid была запущена в 2023 году при участии NASA. Ранее неизвестную комету телескоп увидел в наблюдениях, проведенных между 16 и 24 сентября.

Первичное обнаружение сделал ученый Хельсинкского университета Микко Пёнтинен в составе рабочей группы по объектам Солнечной системы консорциума Euclid. По его словам, программное обеспечение отметило след на нескольких изображениях, оставленный быстро движущимся объектом.

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Пять серий изображений

Прогнозируя положение объекта, исследователь идентифицировал его на других изображениях — всего в пяти сериях. Дальнейшая проверка показала вокруг него размытое облако, характерное для активной кометы, выбрасывающей пыль и газ. Команда также сверила наблюдения с действующими каталогами комет, чтобы убедиться, что объект является новым.

Euclid создан для длительных наблюдений дальнего космоса и галактик, а также для исследования темной материи и темной энергии. Телескоп не предназначался для съемки быстро движущейся кометы, однако это обнаружение свидетельствует, что в дальнейшем его могут использовать для целенаправленных наблюдений других далеких комет.

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