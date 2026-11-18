Национальный суд в Мадриде, Испания, начал расследование в отношении испанского певца Хулио Иглесиаса по заявлениям двух его бывших сотрудниц. Женщины заявляют о возможных сексуальных посягательствах и унизительном обращении за пределами Испании, сообщает Der Spiegel.

Сбор доказательств и показаний

Решение судьи Антонио Пиньи означает начало сбора возможных доказательств и заслушивания свидетелей. Пока неизвестно, приведет ли расследование к уголовному процессу против Иглесиаса.

Заявительницы — бывшая домашняя работница и физиотерапевтка — сообщили о предполагаемых случаях 2021 года. По их утверждениям, Иглесиас мог ненадлежащим образом вести себя с ними на двух своих виллах — в Доминиканской Республике и на Багамах.

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Повторное обращение в суд

По данным правозащитной организации Women's Link Worldwide, женщины повторно подали заявления после того, как в январе производство было отклонено из-за того, что предполагаемые события произошли за границей. Судья Пинья пришел к выводу, что испанского гражданства певца достаточно для начала расследования.

Во втором заявлении женщины также указывали на рабство и торговлю людьми, однако судья отклонил эту часть жалобы. В январе испанское издание elDiario.es в сотрудничестве с Univisión опубликовало расследование, в котором заявительницы рассказывали о контроле, сексуальной эксплуатации и насилии во время работы. Согласно этому расследованию, медицинские документы, фотографии и переписка в чатах подтверждают изложенные ими обстоятельства.

83-летний Иглесиас заявляет о своей невиновности. По информации Der Spiegel, он давно живет уединенно в Карибском регионе и не появляется на публичных мероприятиях с 2019 года.

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