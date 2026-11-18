西班牙马德里国家法院根据两名前雇员的举报，对西班牙歌手胡里奥·伊格莱西亚斯展开调查。这两名女性称，在西班牙境外可能发生过性侵犯和侮辱性对待，《明镜周刊》报道。

收集证据和证词

法官安东尼奥·皮尼亚的决定意味着开始收集可能的证据并听取证人证词。目前尚不清楚该调查是否会导致对伊格莱西亚斯提起刑事诉讼。

举报人是一名前家庭雇员和一名物理治疗师，她们报告了据称发生于2021年的事件。根据她们的说法，伊格莱西亚斯可能在其位于多米尼加共和国和巴哈马的两栋别墅中对她们有不当行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

再次向法院提出申诉

据人权组织Women's Link Worldwide称，在案件于1月因涉嫌事件发生在国外而被驳回后，这两名女性再次提交了举报。皮尼亚法官认定，这名歌手的西班牙国籍足以启动调查。

在第二份举报中，这两名女性还指控奴役和人口贩运，但法官驳回了投诉中的这一部分。今年1月，西班牙媒体elDiario.es与Univisión合作发布了一项调查，举报人在其中讲述了工作期间遭受的控制、性剥削和暴力。根据该调查，医疗记录、照片和聊天记录证实了她们所述的情况。

83岁的伊格莱西亚斯坚称自己无罪。据《明镜周刊》报道，他长期隐居在加勒比地区，自2019年以来未出席公开活动。

关注我们在