Sąd Krajowy w Madrycie w Hiszpanii wszczął śledztwo w sprawie hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa po zawiadomieniach złożonych przez dwie jego byłe pracownice. Kobiety twierdzą, że mogło dojść do napaści seksualnych i poniżającego traktowania poza granicami Hiszpanii, informuje Der Spiegel.

Gromadzenie dowodów i zeznań

Decyzja sędziego Antonio Piñy oznacza rozpoczęcie gromadzenia możliwych dowodów i przesłuchiwania świadków. Na razie nie wiadomo, czy śledztwo doprowadzi do procesu karnego przeciwko Iglesiasowi.

Zawiadamiające, była pracownica domowa i fizjoterapeutka, zgłosiły domniemane incydenty z 2021 roku. Według ich twierdzeń Iglesias mógł niewłaściwie zachowywać się wobec nich w dwóch swoich willach — w Republice Dominikańskiej i na Bahamach.

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Ponowne zwrócenie się do sądu

Według organizacji praw człowieka Women's Link Worldwide kobiety ponownie złożyły zawiadomienia po tym, jak w styczniu postępowanie zostało odrzucone, ponieważ domniemane wydarzenia miały miejsce za granicą. Sędzia Piña uznał, że hiszpańskie obywatelstwo piosenkarza jest wystarczające do rozpoczęcia śledztwa.

W drugim zawiadomieniu kobiety wskazywały także na niewolnictwo i handel ludźmi, jednak sędzia odrzucił tę część skargi. W styczniu hiszpańskie wydanie elDiario.es we współpracy z Univisión opublikowało śledztwo, w którym zawiadamiające mówiły o kontroli, wykorzystywaniu seksualnym i przemocy podczas pracy. Według tego śledztwa dokumentacja medyczna, fotografie i korespondencja na czatach potwierdzają opisane przez nie okoliczności.

83-letni Iglesias twierdzi, że jest niewinny. Według Der Spiegel od dawna żyje w odosobnieniu w regionie Karaibów i nie pojawia się na wydarzeniach publicznych od 2019 roku.

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