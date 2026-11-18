Національний суд у Мадриді, Іспанія, розпочав розслідування щодо іспанського співака Хуліо Іглесіаса за заявами двох його колишніх працівниць. Жінки заявляють про ймовірні сексуальні посягання та принизливе поводження за межами Іспанії, повідомляє Der Spiegel.

Збір доказів і свідчень

Рішення судді Антоніо Піньї означає початок збору можливих доказів і заслуховування свідків. Чи призведе розслідування до кримінального процесу проти Іглесіаса, наразі невідомо.

Заявниці — колишня домашня працівниця та фізіотерапевтка — повідомили про ймовірні випадки 2021 року. За їхніми твердженнями, Іглесіас міг неналежно поводитися з ними у двох своїх віллах — у Домініканській Республіці та на Багамах.

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Повторне звернення до суду

За даними правозахисної організації Women's Link Worldwide, жінки повторно подали заяви після того, як у січні провадження відхилили через те, що ймовірні події сталися за кордоном. Суддя Пінья дійшов висновку, що іспанського громадянства співака достатньо для початку розслідування.

У другій заяві жінки також вказували на рабство та торгівлю людьми, однак суддя відхилив цю частину скарги. У січні іспанське видання elDiario.es у співпраці з Univisión оприлюднило розслідування, в якому заявниці розповідали про контроль, сексуальну експлуатацію та насильство під час роботи. За даними цього розслідування, медичні документи, фотографії та листування в чатах підтверджують наведені ними обставини.

83-річний Іглесіас заявляє про свою невинуватість. За інформацією Der Spiegel, він давно живе усамітнено в Карибському регіоні та не з'являється на публічних заходах із 2019 року.

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