Kosmiczny teleskop Euclid po raz pierwszy wykrył kometę C/2026 S1, nazywaną również kometą Euclid. Obiekt zarejestrowano w odległości około 1,3 mld kilometrów, między orbitami Jowisza i Saturna, informuje Space.com.

Obserwacje we wrześniu

Misję Europejskiej Agencji Kosmicznej Euclid uruchomiono w 2023 roku z udziałem NASA. Teleskop dostrzegł wcześniej nieznaną kometę w obserwacjach przeprowadzonych między 16 a 24 września.

Pierwszego wykrycia dokonał Mikko Pöntinen, naukowiec z Uniwersytetu Helsińskiego, należący do Grupy Roboczej ds. Obiektów Układu Słonecznego konsorcjum Euclid. Jak powiedział, oprogramowanie oznaczyło ślad na kilku zdjęciach, pozostawiony przez szybko poruszający się obiekt.

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Pięć serii zdjęć

Przewidując położenie obiektu, badacz zidentyfikował go na innych zdjęciach — łącznie w pięciu seriach. Dalsza weryfikacja wykazała wokół niego rozmytą chmurę, charakterystyczną dla aktywnej komety wyrzucającej pył i gaz. Zespół porównał także obserwacje z istniejącymi katalogami komet, aby upewnić się, że obiekt jest nowy.

Euclid został stworzony do długotrwałych obserwacji dalekiego kosmosu i galaktyk, a także do badania ciemnej materii i ciemnej energii. Teleskop nie był przeznaczony do fotografowania szybko poruszającej się komety, jednak wykrycie to wskazuje, że w przyszłości może zostać wykorzystany do celowych obserwacji innych odległych komet.

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