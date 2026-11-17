Spotify uruchomił dla wszystkich wykonawców narzędzie Artist Profile Protection, które pozwala im kontrolować muzykę publikowaną pod ich nazwiskiem. Według TechCrunch serwis oficjalnie udostępnił tę funkcję po ośmiu miesiącach beta-testów z udziałem wybranych artystów.

Powiadomienia o nowych wydaniach

Funkcję można włączyć za pośrednictwem Spotify for Artists. Po jej aktywacji wykonawcy będą otrzymywać powiadomienia, gdy nowa muzyka zostanie zgłoszona pod ich nazwiskiem. Jeśli wydanie nie należy do nich, będą mogli usunąć jego powiązanie ze swoim profilem, aby nie wyświetlało się na ich stronie.

Domyślnie wydania nadal będą publikowane w zaplanowanym czasie, jeśli artysta nie zareaguje. Jednocześnie w serwisie można aktywować rozszerzone ustawienie, zgodnie z którym wykonawca musi ręcznie zatwierdzić lub odrzucić wydanie, zanim pojawi się ono na stronie.

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Ochrona przed błędnymi wydaniami

Spotify oświadczył, że narzędzie ma rozwiązać problem błędnego trafiania muzyki na profile artystów. Może do tego dochodzić wskutek celowego naśladowania wykonawców, błędów w metadanych lub zbieżności nazwisk różnych muzyków.

Firma poinformowała, że podczas beta-testów współpracowała z tysiącami artystów, aby udoskonalić narzędzie i nie zakłócać harmonogramów wydawania muzyki. Uruchomienie następuje w związku z doniesieniem Billboard, że Sony Music zażądało usunięcia z platform cyfrowych ponad 260 tys. piosenek typu deepfake — niemal dwukrotnie więcej, niż firma podawała w marcu.

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