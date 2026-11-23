Badacze z University of Pittsburgh oraz chicagowskiej firmy SeQure obliczyli, że około 42 mln ETH o wartości około 72 mld dolarów jest przechowywanych w portfelach z ujawnionymi kluczami publicznymi. Jak pisze CoinDesk, aktywa te mogą stać się podatne na zagrożenie, jeśli pojawią się komputery kwantowe wystarczająco potężne, by obliczać klucze prywatne.

Według badaczy żadna publicznie znana maszyna kwantowa nie jest obecnie zdolna do wykonania takiego zadania. Po wysłaniu ETH w sieci Ethereum pozostaje podpis cyfrowy, na podstawie którego można ustalić klucz publiczny adresu. Wystarczająco potężny komputer kwantowy mógłby teoretycznie wykorzystać ten klucz do odtworzenia klucza prywatnego potrzebnego do zarządzania środkami.

Ponad połowa ETH poza stakingiem

Według wyliczeń zespołu 42 mln ETH stanowi niemal 55% etheru uwzględnionego poza stakingiem. Osobno badacze ustalili, że 61% ETH w stakingu po wypłacie trafi do portfeli z już ujawnionymi kluczami publicznymi.

Aby przejść na klucze bardziej odporne na zagrożenia kwantowe, autorzy zaproponowali dwa etapy. Na pierwszym posiadacze mogliby przy użyciu obecnego klucza zarejestrować nowy — według założeń badania za około 1 dolara na konto. Na drugim etapie proponuje się wyłączenie starych podpisów, przez co portfele, które nadal na nich polegają, zostaną zamrożone.

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Odzyskanie dostępu może potrwać miesiące

Właściciele zamrożonych portfeli mogliby odzyskać dostęp, udowadniając posiadanie słów zapasowych bez ich ujawniania. Mechanizm taki przewiduje również rok na zakwestionowanie oszukańczej rejestracji. Podczas testów utworzenie takiego dowodu zajmowało około dwóch minut na laptopie.

Zespół oszacował, że 4,45 mln portfeli z saldem co najmniej 0,1 ETH mogłoby z wyprzedzeniem zarejestrować nowe klucze w ciągu 29 dni. Jeśli wszyscy właściciele będą czekać na odzyskanie dostępu i będą mieć zgodne kopie zapasowe, proces może potrwać 235 dni nawet przy jednoczesnym przetwarzaniu czterech portfeli. Badacze nie znaleźli również publicznie udokumentowanych kopii zapasowych zgodnych z tą metodą wśród 25 giełd kryptowalut, których systemy przechowywania aktywów przeanalizowali.

Programiści Ethereum rozważają ochronę kwantową w ramach planowanej aktualizacji Hegotá. Badacz Ethereum Foundation Ansgar Dietrichs przedstawił deweloperom 19 listopada pięć wariantów, wśród których był osobny scenariusz poświęcony ochronie przed zagrożeniami kwantowymi.

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