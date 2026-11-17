Spotify已为所有艺人推出Artist Profile Protection工具，使他们能够控制以自己名义发布的音乐。据TechCrunch报道，该服务在与部分艺人进行了八个月的测试后，正式开放了这一功能。

新发行作品通知

该功能可通过Spotify for Artists启用。此后，当有新音乐以艺人的名义提交时，艺人将收到通知。如果该发行作品不属于他们，他们可以取消其与个人主页的关联，使其不再显示在页面上。

默认情况下，除非艺人进行干预，发行作品仍将在预定时间上线。同时，用户可以启用高级设置，要求艺人在作品出现在页面前手动批准或拒绝该发行作品。

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防范错误发行作品

Spotify表示，该工具旨在解决音乐被错误发布到艺人个人主页的问题。这可能是由于故意模仿艺人、元数据错误，或不同音乐人姓名相同所致。

该公司表示，在测试期间与数千名艺人合作，以改进该工具，同时不影响音乐发行计划。此次推出正值Billboard报道称，Sony Music要求从数字平台删除超过26万首深度伪造歌曲——几乎是该公司3月所称数量的两倍。

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