Spotify запустил для всех исполнителей инструмент Artist Profile Protection, который позволяет им контролировать музыку, публикуемую под их именем. По данным TechCrunch, сервис официально открыл функцию после восьми месяцев бета-тестирования с участием отдельных артистов.

Уведомления о новых релизах

Функцию можно включить через Spotify for Artists. После этого исполнители будут получать уведомления, когда под их именем будет подаваться новая музыка. Если релиз им не принадлежит, они смогут убрать его привязку к своему профилю, чтобы он не отображался на странице.

По умолчанию релизы по-прежнему будут выходить в запланированное время, если артист не вмешается. В то же время в сервисе можно активировать расширенную настройку, при которой исполнитель должен вручную одобрить или отклонить релиз до его появления на странице.

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Защита от ошибочных релизов

В Spotify заявили, что инструмент должен решить проблему ошибочного попадания музыки в профили артистов. Это может происходить из-за намеренного подражания исполнителям, ошибок в метаданных или совпадения имен разных музыкантов.

Компания сообщила, что во время бета-тестирования работала с тысячами артистов, чтобы усовершенствовать инструмент и не нарушать графики выпуска музыки. Запуск происходит на фоне сообщения Billboard о том, что Sony Music потребовала удалить с цифровых платформ более 260 тысяч дипфейк-песен — почти вдвое больше, чем компания называла в марте.

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