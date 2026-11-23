Międzynarodowa grupa astronomów odkryła najdalszą ze znanych zwartych par kwazarów, obserwowaną taką, jaka była około 900 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Obiekty J1602+4228A i J1602+4228B wspólnie nazwano Nāpōwawāʻenakaulua. Badano je za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba oraz teleskopu Gemini North na Maunakea na Hawajach, podaje ScienceDaily.

System jest dopiero trzecią znaną parą kwazarów z okresu kosmicznego świtu. Ma również najmniejszą znaną odległość między dwoma kwazarami na tym wczesnym etapie rozwoju Wszechświata. Kwazary to niezwykle jasne obiekty, których blask powstaje w wyniku opadania materii na supermasywne czarne dziury.

Czarne dziury we wczesnym Wszechświecie

Odległość między czarnymi dziurami w tym systemie wynosi około 18 100 lat świetlnych — mniej więcej jedną piątą średnicy Drogi Mlecznej. Masę jednej czarnej dziury szacuje się na 1,5 miliarda mas Słońca, a drugiej na około 400 milionów mas Słońca.

W czasie, gdy istniała ta para, Wszechświat miał około jedną trzynastą swojego obecnego wieku. Badacze zaznaczają, że nie mają ostatecznego teoretycznego wyjaśnienia, jak nawet jeden tak masywny kwazar mógł powstać tak wcześnie, nie mówiąc już o dwóch bliskich obiektach.

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Obserwacje Jamesa Webba i Gemini North

Parę zauważono podczas wizualnej analizy danych z przeglądu Aether. W ramach tego programu James Webb zebrał obserwacje 200 kwazarów z wczesnego Wszechświata — około 43% wszystkich znanych kwazarów z tego okresu. Wcześniej znany kwazar J1602+4228A okazał się nie pojedynczym obiektem: naukowcy dostrzegli obok niego słabszy składnik.

Dalsze obserwacje za pomocą podczerwonego spektrografu GNIRS teleskopu Gemini North umożliwiły rozdzielenie dwóch źródeł. Dane z instrumentu GMOS wykorzystano również do sprawdzenia alternatywnego wyjaśnienia — soczewkowania grawitacyjnego, w którym obiekt pośredniczący może tworzyć wiele obrazów jednego odległego źródła. Różnice w widmach przemawiają za tym, że są to dwa odrębne kwazary, jednak do ostatecznego wykluczenia soczewkowania potrzebne jest dodatkowe modelowanie.

Gęste środowisko

Autorzy badania przypuszczają, że właściwości pary mogą wskazywać na szczególnie gęste skupisko materii we wczesnym Wszechświecie. Częste oddziaływania młodych galaktyk w takim środowisku mogły zapewniać duże zasoby gazu do powstawania gwiazd i szybkiego wzrostu centralnych czarnych dziur. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

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