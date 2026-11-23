一个国际天文学家团队发现了已知最遥远的紧凑类星体双体系统，观测到的状态约为大爆炸后9亿年。天体J1602+4228A和J1602+4228B被共同命名为Nāpōwawāʻenakaulua。研究人员利用James Webb空间望远镜和位于夏威夷莫纳克亚山的Gemini North望远镜对它们进行了研究，ScienceDaily报道。

该系统仅是已知宇宙黎明时期的第三对类星体。它也是在宇宙演化这一早期阶段中，两颗类星体之间已知距离最小的系统。类星体是极其明亮的天体，其光辉源于物质落入超大质量黑洞。

早期宇宙的黑洞

该系统中两个黑洞之间的距离约为18,100光年——约为银河系直径的五分之一。其中一个黑洞的质量估计为15亿个太阳质量，另一个约为4亿个太阳质量。

在这对天体存在的时期，宇宙的年龄约为如今的十三分之一。研究人员指出，他们尚无最终的理论解释，说明为何哪怕一个如此巨大的类星体能在如此早期形成，更不用说两个相距很近的天体。

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James Webb和Gemini North观测

这对类星体是在对Aether巡天数据进行视觉分析时发现的。作为该计划的一部分，James Webb收集了早期宇宙中200个类星体的观测数据——约占这一时期所有已知类星体的43%。此前已知的类星体J1602+4228A并非单一天体：科学家在其旁边看到了一个较暗的成分。

随后使用Gemini North望远镜的GNIRS红外光谱仪进行观测，使研究人员能够分离这两个源。研究人员还使用GMOS仪器的数据检验另一种解释——引力透镜，即中间天体能够为同一个遥远源形成多个图像。光谱差异支持它们是两个独立类星体的结论，但要最终排除透镜效应，仍需要额外建模。

致密环境

研究作者认为，这对天体的特性可能表明早期宇宙中存在特别致密的物质集中区域。在这样的环境中，年轻星系的频繁相互作用可能为恒星形成以及中心黑洞的快速增长提供大量气体储备。研究结果发表于《The Astrophysical Journal Letters》期刊。

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