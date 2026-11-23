Международная группа астрономов обнаружила самую далёкую из известных компактных пар квазаров, наблюдаемую такой, какой она была примерно через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Объекты J1602+4228A и J1602+4228B вместе назвали Nāpōwawāʻenakaulua. Их изучали с помощью космического телескопа James Webb и телескопа Gemini North на Маунакеа на Гавайях, сообщает ScienceDaily.

Система является лишь третьей известной парой квазаров периода космического рассвета. Она также имеет наименьшее известное расстояние между двумя квазарами на этом раннем этапе развития Вселенной. Квазары — это чрезвычайно яркие объекты, свечение которых возникает вследствие падения вещества на сверхмассивные чёрные дыры.

Чёрные дыры ранней Вселенной

Расстояние между чёрными дырами в системе составляет около 18 100 световых лет — примерно одну пятую диаметра Млечного Пути. Масса одной чёрной дыры оценивается в 1,5 миллиарда масс Солнца, другой — примерно в 400 миллионов масс Солнца.

Во времена, когда существовала эта пара, возраст Вселенной составлял примерно одну тринадцатую нынешнего. Исследователи отмечают, что не имеют окончательного теоретического объяснения того, как даже один столь массивный квазар мог сформироваться настолько рано, не говоря уже о двух близких объектах.

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Наблюдения James Webb и Gemini North

Пару заметили во время визуального анализа данных обзора Aether. В рамках этой программы James Webb собрал наблюдения 200 квазаров ранней Вселенной — примерно 43% всех известных квазаров этого периода. Ранее известный квазар J1602+4228A оказался не одиночным объектом: рядом с ним учёные увидели более слабый компонент.

Дальнейшие наблюдения с помощью инфракрасного спектрографа GNIRS телескопа Gemini North позволили разделить два источника. Данные прибора GMOS также использовали для проверки альтернативного объяснения — гравитационного линзирования, при котором промежуточный объект может создавать несколько изображений одного далёкого источника. Различия в спектрах свидетельствуют в пользу того, что это два отдельных квазара, однако для окончательного исключения линзирования требуется дополнительное моделирование.

Плотная среда

Авторы исследования предполагают, что свойства пары могут указывать на особенно плотную концентрацию вещества в ранней Вселенной. Частые взаимодействия молодых галактик в такой среде могли обеспечивать большие запасы газа для образования звёзд и быстрого роста центральных чёрных дыр. Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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