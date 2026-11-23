Marynarka Wojenna USA zamówiła 82 bezzałogowe pojazdy podwodne Lionfish do działań przeciwminowych, zbierania danych wywiadowczych i obserwacji podwodnej. Jak informuje Jerusalem Post, zamówienie złożono w związku z atakami na statki handlowe w Cieśninie Ormuz, które gazeta przypisuje irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.

Zdolności przeciwminowe

Podwodne urządzenia wybuchowe mogą stanowić zagrożenie dla żeglugi handlowej i operacji marynarki wojennej, a jednocześnie trudno je wykryć za pomocą konwencjonalnych środków obserwacji. Jerusalem Post zauważa, że zdolności przeciwminowe Lionfish są szczególnie ważne w takich warunkach.

Pojazdy produkuje amerykańska firma HII — Huntington Ingalls Industries. Marynarka Wojenna USA ma już 50 pojazdów Lionfish. HII oświadczyła, że po nowym zamówieniu firma ma zbudować, przetestować i dostarczyć łącznie 175 takich pojazdów. Potencjalna wartość rozszerzonego programu produkcyjnego przekracza 347 mln dolarów, a jego zakres może wzrosnąć do 200 podwodnych dronów.

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Platforma REMUS 300

Lionfish został stworzony na bazie bezzałogowego pojazdu podwodnego REMUS 300, wykorzystywanego w sektorach komercyjnym i obronnym. Modułowa konstrukcja z otwartą architekturą umożliwia integrację różnego wyposażenia i modernizację systemów zgodnie z potrzebami operacyjnymi.

Według HII Lionfish jest pierwszym i obecnie jedynym seryjnie produkowanym bezzałogowym pojazdem podwodnym dla Marynarki Wojennej USA, który spełnia wymogi cyberbezpieczeństwa. Został opracowany wspólnie z Defense Innovation Unit oraz Naval Information Warfare Center-Pacific. System ma zastąpić starsze MK 18 Mod 1 Swordfish, zbudowane na platformie REMUS 100.

HII produkuje również MK 18 Mod 2 Kingfish na bazie REMUS 600; Marynarka Wojenna USA ma około 90 takich pojazdów. Firma poinformowała, że dostarczyła ponad 750 pojazdów REMUS do ponad 30 krajów, w tym do 14 państw NATO. Nie podano miejsca rozmieszczenia dodatkowych Lionfish. Irańskie media informowały we wrześniu o przejęciu w Cieśninie Ormuz REMUS 600 oraz pojazdu Dive-LD produkcji Anduril.

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