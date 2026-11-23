美国海军订购了82架Lionfish无人水下航行器，用于反水雷行动、情报收集和水下监视。正如《耶路撒冷邮报》报道，这一订单是在霍尔木兹海峡发生针对商船的袭击之际下达的；该报将这些袭击归因于伊朗伊斯兰革命卫队。

反水雷能力

水下爆炸装置可能对商船航运和海军行动构成威胁，同时又难以通过常规监视手段发现。《耶路撒冷邮报》指出，在这种情况下，Lionfish的反水雷能力尤为重要。

这些设备由美国公司HII——亨廷顿·英格尔斯工业公司生产。美国海军已经拥有50架Lionfish。HII表示，在新订单之后，该公司将建造、测试并交付总计175架此类设备。扩大的生产计划潜在价值超过3.47亿美元，其规模可能增至200架水下无人机。

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REMUS 300平台

Lionfish以REMUS 300无人水下航行器为基础开发，该平台用于商业和国防领域。其采用开放式架构的模块化设计，可整合不同设备，并根据作战需求升级系统。

据HII介绍，Lionfish是首个且目前唯一满足网络安全要求、为美国海军批量生产的无人水下航行器。它与国防创新部门和太平洋海军信息战中心共同开发。该系统将取代基于REMUS 100平台制造的较旧型MK 18 Mod 1 Swordfish。

HII还生产基于REMUS 600的MK 18 Mod 2 Kingfish；美国海军拥有约90架此类设备。该公司表示，已向30多个国家交付超过750架REMUS设备，其中包括14个北约国家。额外Lionfish的部署地点没有透露。伊朗媒体9月报道称，在霍尔木兹海峡缴获了一架REMUS 600和一架由Anduril制造的Dive-LD设备。

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