德国2027年联邦预算草案规定，削减对支持民主项目以及反对种族主义和反犹主义倡议的资金。家庭事务部的“活力民主”项目将获得1.7亿欧元，比今年少约2000万欧元，德国之声报道。议会计划于周五讨论预算草案。

民间组织的反应

众多德国民间组织反对计划中的削减措施。柏林阿马德乌·安东尼奥基金会代表塔赫拉·阿米尔表示，许多反对右翼极端主义和歧视的倡议的存续可能受到威胁。有关组织认为，破坏已建立的结构可能对民主公民社会造成长期损害，因为这些结构将难以重建。

批评声出现之际，德国选择党在2026年的多场选举中取得创纪录的成绩，其中包括在萨克森-安哈尔特州的选举。该党的部分派别被认为是右翼极端主义。阿米尔强调，鉴于德国选择党可能在该州上台，对这些倡议的支持尤为必要。

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反犹主义应对资金

德国天主教徒中央委员会批评了计划削减对反犹主义研究与信息中心联邦协会RIAS、为遭受反犹暴力和歧视者提供服务的全国性咨询中心OFEK，以及反对伊斯兰恐惧症和歧视穆斯林的CLAIM联盟的资金。该组织呼吁德国政府在结构和资金层面确保对犹太人和穆斯林生活的保护。

家庭事务部发言人称，这些计划是出于整合预算的需要。他表示，政府寻求确保这些项目在2027年继续实施，并利用现有资源实现尽可能大的效果。与此同时，一个民间组织联盟要求不要削减资金，而是将该项目基金增加5000万欧元。

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