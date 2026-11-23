В Германии проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает сокращение финансирования программы поддержки демократии и инициатив по противодействию расизму и антисемитизму. Программа Министерства по делам семьи «Живая демократия» должна получить 170 млн евро — примерно на 20 млн евро меньше, чем в этом году, сообщает Deutsche Welle. Парламент должен обсудить проект бюджета в пятницу.

Реакция общественных организаций

Против запланированных сокращений выступили многочисленные немецкие общественные организации. Представительница берлинского Фонда Амадеу Антонио Тахера Амир заявила, что под угрозой может оказаться существование многих инициатив, противодействующих правому экстремизму и дискриминации. По мнению организаций, разрушение сложившихся структур может нанести долгосрочный ущерб демократическому гражданскому обществу, поскольку их будет сложно восстановить.

Критика звучит на фоне рекордных результатов партии «Альтернатива для Германии» на нескольких выборах 2026 года, в частности в земле Саксония-Анхальт. Части партии считаются правоэкстремистскими. Амир подчеркнула, что поддержка таких инициатив особенно необходима из-за возможности прихода АдГ к власти в этой земле.

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Финансирование противодействия антисемитизму

Центральный комитет немецких католиков раскритиковал запланированное сокращение средств для Федеральной ассоциации центров исследований и информации об антисемитизме RIAS, общенационального консультационного центра OFEK для пострадавших от антисемитского насилия и дискриминации, а также альянса CLAIM, противодействующего исламофобии и дискриминации мусульман. Организация призвала правительство Германии обеспечить защиту еврейской и мусульманской жизни на структурном и финансовом уровнях.

Представитель Министерства по делам семьи объяснил эти планы необходимостью консолидации бюджета. По его словам, правительство стремится обеспечить продолжение программ в 2027 году и добиться максимально возможного эффекта при имеющихся ресурсах. В то же время коалиция общественных организаций требует не сокращать, а увеличить фонд программы на 50 млн евро.

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