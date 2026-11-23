W Niemczech projekt budżetu federalnego na 2027 rok przewiduje ograniczenie finansowania programu wspierania demokracji oraz inicjatyw zwalczających rasizm i antysemityzm. Program Ministerstwa ds. Rodziny „Żywa demokracja” ma otrzymać 170 mln euro — około 20 mln euro mniej niż w tym roku, informuje Deutsche Welle. Parlament ma omówić projekt budżetu w piątek.

Reakcja organizacji społecznych

Przeciwko planowanym cięciom wystąpiły liczne niemieckie organizacje społeczne. Przedstawicielka berlińskiej Fundacji Amadeu Antonio, Tacheles Amír, oświadczyła, że zagrożone może być istnienie wielu inicjatyw przeciwdziałających prawicowemu ekstremizmowi i dyskryminacji. Zdaniem organizacji niszczenie ukształtowanych struktur może wyrządzić trwałe szkody demokratycznemu społeczeństwu obywatelskiemu, ponieważ trudno będzie je odbudować.

Krytyka pojawia się w związku z rekordowymi wynikami partii Alternatywa dla Niemiec w kilku wyborach w 2026 roku, w tym w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Część partii jest uważana za prawicowo-ekstremistyczną. Amír podkreśliła, że wsparcie dla takich inicjatyw jest szczególnie potrzebne ze względu na możliwość dojścia AfD do władzy w tym kraju związkowym.

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Finansowanie walki z antysemityzmem

Centralny Komitet Niemieckich Katolików skrytykował planowane ograniczenie środków dla Federalnego Stowarzyszenia Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie RIAS, ogólnokrajowego centrum doradczego OFEK dla osób dotkniętych antysemicką przemocą i dyskryminacją oraz sojuszu CLAIM, który przeciwdziała islamofobii i dyskryminacji muzułmanów. Organizacja wezwała rząd Niemiec do zapewnienia ochrony życia żydowskiego i muzułmańskiego na poziomie strukturalnym i finansowym.

Rzecznik Ministerstwa ds. Rodziny wyjaśnił te plany potrzebą konsolidacji budżetu. Jak powiedział, rząd dąży do zapewnienia kontynuacji programów w 2027 roku i osiągnięcia jak największego efektu przy dostępnych zasobach. Jednocześnie koalicja organizacji społecznych domaga się nie cięć, lecz zwiększenia funduszu programu o 50 mln euro.

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