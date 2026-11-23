У Німеччині проєкт федерального бюджету на 2027 рік передбачає скорочення фінансування програми підтримки демократії та ініціатив із протидії расизму й антисемітизму. Програма Міністерства у справах сім’ї «Жива демократія» має отримати 170 млн євро — приблизно на 20 млн євро менше, ніж цього року, повідомляє Deutsche Welle. Проєкт бюджету парламент має обговорити в п’ятницю.

Реакція громадських організацій

Проти запланованих скорочень виступили численні німецькі громадські організації. Представниця берлінського Фонду Амадеу Антоніо Тахера Амір заявила, що під загрозою може опинитися існування багатьох ініціатив, які протидіють правому екстремізму та дискримінації. На думку організацій, руйнування усталених структур може завдати тривалої шкоди демократичному громадянському суспільству, оскільки їх буде складно відновити.

Критика лунає на тлі рекордних результатів партії «Альтернатива для Німеччини» на кількох виборах 2026 року, зокрема в землі Саксонія-Ангальт. Частини партії вважають правоекстремістськими. Амір наголосила, що підтримка таких ініціатив особливо потрібна через можливість приходу АдН до влади в цій землі.

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Фінансування протидії антисемітизму

Центральний комітет німецьких католиків розкритикував заплановане урізання коштів для Федеральної асоціації центрів дослідження та інформації про антисемітизм RIAS, загальнонаціонального консультаційного центру OFEK для постраждалих від антисемітського насильства й дискримінації та альянсу CLAIM, що протидіє ісламофобії й дискримінації мусульман. Організація закликала уряд Німеччини забезпечити захист єврейського та мусульманського життя на структурному й фінансовому рівнях.

Речник Міністерства у справах сім’ї пояснив плани потребою консолідувати бюджет. За його словами, уряд прагне забезпечити продовження програм у 2027 році та досягти найбільшого можливого ефекту за наявних ресурсів. Водночас коаліція громадських організацій вимагає не скорочувати, а збільшити фонд програми на 50 млн євро.

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