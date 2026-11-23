Военно-морские силы США заказали 82 беспилотных подводных аппарата Lionfish для противоминных операций, сбора разведывательных данных и подводного наблюдения. Как сообщает Jerusalem Post, заказ был сделан на фоне атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, которые издание приписывает Корпусу стражей исламской революции Ирана.

Противоминные возможности

Подводные взрывные устройства могут представлять угрозу для торгового судоходства и военно-морских операций, при этом их сложно обнаружить обычными средствами наблюдения. В Jerusalem Post отмечают, что противоминные возможности Lionfish особенно важны в таких условиях.

Аппараты производит американская компания HII — Huntington Ingalls Industries. ВМС США уже имеют 50 Lionfish. В HII заявили, что после нового заказа компания должна построить, испытать и поставить в общей сложности 175 таких аппаратов. Потенциальная стоимость расширенной производственной программы превышает 347 млн долларов, а ее объем может вырасти до 200 подводных дронов.

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Платформа REMUS 300

Lionfish создан на базе беспилотного подводного аппарата REMUS 300, который используется в коммерческой и оборонной сферах. Модульная конструкция с открытой архитектурой позволяет интегрировать различное оборудование и обновлять системы в соответствии с операционными потребностями.

По данным HII, Lionfish является первым и на данный момент единственным серийным беспилотным подводным аппаратом для ВМС США, соответствующим требованиям кибербезопасности. Он разрабатывался совместно с Defense Innovation Unit и Naval Information Warfare Center-Pacific. Система должна заменить более старые MK 18 Mod 1 Swordfish, построенные на платформе REMUS 100.

HII также производит MK 18 Mod 2 Kingfish на базе REMUS 600; у ВМС США есть около 90 таких аппаратов. Компания сообщила, что поставила более 750 аппаратов REMUS в более чем 30 стран, включая 14 государств НАТО. Место развертывания дополнительных Lionfish не называлось. Иранские СМИ в сентябре сообщали о захвате в Ормузском проливе REMUS 600 и аппарата Dive-LD производства Anduril.

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