Как сообщает Jerusalem Post, бывший глава Моссада Давид Барнеа заявил, что служба сыграла центральную роль в предотвращении попытки взрыва на концерте Тейлор Свифт в Вене, Австрия, в августе 2024 года. Заявление он сделал в понедельник во время ELNET Jerusalem Summit.

Роль Моссада

По словам Барнеа, Моссад находился в центре предотвращения этой попытки. Других подробностей об операции или обстоятельствах, при которых удалось сорвать попытку взрыва, в сообщении не приводится.

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Заявление об Иране

Во время выступления Барнеа также подробно говорил о ядерной угрозе со стороны Ирана. Он заявил, что если Иран получит ядерное оружие, оно прежде всего будет направлено против Израиля. По его словам, как только такое оружие окажется у Тегерана, страны в пределах досягаемости иранских ракет, в том числе европейские государства, станут заложниками иранского режима.

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