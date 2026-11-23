Як повідомляє Jerusalem Post, колишній очільник Моссаду Давід Барнеа заявив, що служба відіграла центральну роль у зриві спроби вибуху на концерті Тейлор Свіфт у Відні, Австрія, у серпні 2024 року. Заяву він зробив у понеділок під час ELNET Jerusalem Summit.

Роль Моссаду

За словами Барнеа, Моссад був у центрі запобігання цій спробі. Інших подробиць про операцію чи обставини, за яких вдалося зірвати спробу вибуху, у повідомленні не наведено.

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Заява про Іран

Під час виступу Барнеа також докладно говорив про ядерну загрозу з боку Ірану. Він заявив, що якщо Іран отримає ядерну зброю, її насамперед буде спрямовано проти Ізраїлю. За його словами, щойно така зброя опиниться у Тегерана, країни в межах досяжності іранських ракет, зокрема європейські держави, стануть заручниками іранського режиму.

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