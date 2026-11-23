Jak informuje Jerusalem Post, były szef Mossadu Dawid Barnea oświadczył, że służba odegrała kluczową rolę w udaremnieniu próby zamachu bombowego podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu w Austrii w sierpniu 2024 roku. Oświadczenie złożył w poniedziałek podczas ELNET Jerusalem Summit.

Rola Mossadu

Według Barnei Mossad znajdował się w centrum działań mających zapobiec tej próbie. W publikacji nie podano innych szczegółów dotyczących operacji ani okoliczności, w których udało się udaremnić próbę zamachu bombowego.

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Oświadczenie w sprawie Iranu

Podczas wystąpienia Barnea szczegółowo mówił również o zagrożeniu nuklearnym ze strony Iranu. Oświadczył, że jeśli Iran uzyska broń jądrową, będzie ona przede wszystkim wymierzona w Izrael. Według niego, gdy tylko taka broń znajdzie się w rękach Teheranu, kraje znajdujące się w zasięgu irańskich rakiet, w tym państwa europejskie, staną się zakładnikami irańskiego reżimu.

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