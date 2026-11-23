Włoski tenisista Jannik Sinner udał się do Turku w Finlandii, gdzie według Sky ma przejść operację kontuzjowanego prawego kolana. Informuje o tym ANSA English.

Badanie w Mediolanie

Jak podaje Sky, 25-letni sportowiec poleciał prywatnym lotem z Bolzano do Turku — rodzinnego miasta fińskiego chirurga Lassego Lempainena. Według stacji Lempainen zbadał Sinnera w Mediolanie w weekend, po czym podjęto decyzję o operacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko opuszczenia Australian Open

Jeśli ta informacja się potwierdzi, Sinner może opuścić Australian Open, które odbędzie się w styczniu. Tenisista nie grał od lipca, kiedy obronił tytuł na Wimbledonie i zdobył piąty w karierze tytuł wielkoszlemowy.

Wcześniej Sinner deklarował, że liczy na powrót na Australian Open — pierwszy turniej wielkoszlemowy roku. Informował również o zamiarze występu pod koniec grudnia w Six Kings Slam w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Na początku listopada Włoch spadł na drugie miejsce w światowym rankingu, ustępując pierwszą pozycję Niemcowi Alexandrowi Zverevowi po dłuższej przerwie w występach.

Czytaj nas na