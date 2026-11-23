Итальянский теннисист Янник Синнер отправился в Турку, Финляндия, где, по данным Sky, должен пройти операцию на травмированном правом колене. Об этом сообщает ANSA English.

Обследование в Милане

Как пишет Sky, 25-летний спортсмен вылетел частным рейсом из Больцано в Турку — родной город финского хирурга Лассе Лемпайнена. По информации телеканала, Лемпайнен осмотрел Синнера в Милане в выходные, после чего было принято решение об операции.

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Риск пропустить Australian Open

Если эта информация подтвердится, Синнер может пропустить Australian Open, который состоится в январе. Теннисист не играл с июля, когда защитил титул на Уимблдоне и завоевал пятый титул Grand Slam в карьере.

Ранее Синнер заявлял, что рассчитывает вернуться к Australian Open — первому турниру Grand Slam года. Также он сообщал о намерении выступить в конце декабря на Six Kings Slam в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В начале ноября итальянец опустился на второе место мирового рейтинга, уступив первую позицию немцу Александеру Звереву после длительной паузы в выступлениях.

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