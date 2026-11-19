Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Polsce w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków dla ludzi oraz środowiska. Poinformował o tym RMF24.

Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego

Sprawa dotyczy dyrektywy Seveso III, która reguluje działalność przedsiębiorstw, w których możliwe są wycieki niebezpiecznych substancji, pożary lub wybuchy. Obejmuje ona około 11 tys. firm w UE, przede wszystkim w branżach chemicznej, petrochemicznej, paliwowej i magazynowej.

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie zapewniła właściwego sporządzania przez przedsiębiorstwa pełnych raportów bezpieczeństwa ani ich udostępniania lokalnym społecznościom. Dokumenty te mają informować mieszkańców o ryzykach związanych z działalnością obiektów przemysłowych w pobliżu ich domów.

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Komisja wskazała również na niedociągnięcia w planach działań ratunkowych, zasadach planowania przestrzennego oraz działaniach organów państwowych po poważnych awariach. Postępowanie w tej sprawie rozpoczęto w 2021 roku. Polskie władze deklarowały zamiar uzupełnienia przepisów krajowych, jednak Komisja Europejska uważa podjęte działania za niewystarczające. Jeśli Trybunał UE stwierdzi naruszenie prawa Unii Europejskiej, Polsce mogą grozić sankcje finansowe.

Odrębne postępowanie w sprawie kopalń

Jednocześnie Komisja Europejska wszczęła nowe postępowanie przeciwko Polsce w związku z działalnością kopalń węgla. Według Komisji część przedsiębiorstw mogła kontynuować wydobycie bez wymaganych ocen oddziaływania na środowisko, a dziesięć kopalń nadal działa bez takich ocen.

Europejskie przepisy przewidują wstępną ocenę możliwego wpływu projektów górniczych na zdrowie ludzi, wodę, powietrze, glebę i przyrodę. Jeśli ryzyko jest istotne, należy przeprowadzić pełną ocenę środowiskową. Komisja Europejska wskazała, że Polska naruszyła te wymogi w 2018 roku, gdy przedłużyła wcześniej wydane koncesje bez decyzji środowiskowych. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź na zastrzeżenia Komisji.

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