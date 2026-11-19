Prezydent USA Donald Trump stanowczo apeluje do Rosji, by zgodziła się na udział krajów europejskich w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Taką informację przekazał 19 listopada przywódca Kremla Władimir Putin podczas szczytu APEC-2026, jak donoszą rosyjskie media propagandowe.

Według słów Putina kwestia udziału Europy jest omawiana w ramach kontaktów z Waszyngtonem. Zaznaczył również, że Rosja musi najpierw nawiązać normalny dialog z Europą, a dopiero potem współpracować z nią na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach G20.

Osobno szef Kremla stwierdził, że bezpieczeństwo Ukrainy należy traktować jako część bezpieczeństwa europejskiego. Jego zdaniem omawianie kwestii bezpieczeństwa Europy bez udziału samych krajów europejskich byłoby dziwne.

Jednocześnie Putin podkreślił, że Rosja musi zrozumieć, z jakimi propozycjami Europa przystąpi do negocjacji. W ten sposób uznał konieczność udziału Europejczyków w dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że Moskwa oczekuje najpierw wyjaśnienia ich stanowiska.

Wcześniej Putin nazwał bezsensownym utrzymywanie przez Ukrainę części Donbasu.

Oświadczenie to padło w kontekście dyskusji na temat ewentualnych warunków zakończenia wojny. Wcześniej Putin twierdził również, że Ukraina powinna zgodzić się na kompromisy, które Moskwa rzekomo proponowała jeszcze przed spotkaniem na Alasce.

Wcześniej premier Australii wezwał Putina do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie.

W Kremlu ujawniono szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy.

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