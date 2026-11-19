Президент США Дональд Трамп настойчиво просит Россию согласиться на участие европейских стран в переговорах по Украине. Об этом 19 ноября заявил глава Кремля Владимир Путин в ходе саммита АТЭС-2026, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Путина, вопрос об участии европейских стран обсуждается в рамках контактов с Вашингтоном. Он также отметил, что сначала России необходимо наладить нормальный диалог с Европой, а уже потом взаимодействовать с ней на международных площадках, в частности в рамках Группы двадцати.

Отдельно глава Кремля заявил, что безопасность Украины необходимо рассматривать как часть европейской безопасности. По его мнению, обсуждать вопросы безопасности Европы без участия самих европейских стран было бы странно.

В то же время Путин подчеркнул, что России нужно понять, с какими предложениями Европа придет на переговоры. Таким образом, он признал необходимость участия европейцев в обсуждении вопросов безопасности, но в то же время дал понять, что Москва рассчитывает сначала выяснить их позицию.

До этого Путин назвал бессмысленным удержание Украиной части Донбасса.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных условий завершения войны. Ранее Путин также утверждал, что Украина должна согласиться на компромиссы, которые Москва якобы предлагала еще до встречи на Аляске.

Ранее премьер-министр Австралии призвал Путина немедленно остановить войну в Украине.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры.

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