美国总统唐纳德·特朗普一再敦促俄罗斯同意让欧洲国家参与关于乌克兰问题的谈判。据俄罗斯宣传媒体报道，克里姆林宫掌门人弗拉基米尔·普京于11月19日在2026年亚太经合组织（APEC）峰会上发表了上述言论。

普京表示，欧洲参与的问题正在与华盛顿的接触中进行讨论。他还指出，俄罗斯首先需要与欧洲建立正常的对话，然后才能在国际舞台上，特别是G20框架内，与欧洲进行互动。

此外，这位克里姆林宫领导人还表示，乌克兰的安全问题应被视为欧洲安全的一部分。在他看来，在没有欧洲国家参与的情况下讨论欧洲的安全问题，是不可思议的。

与此同时，普京强调，俄罗斯需要了解欧洲将带着哪些提议前来谈判。因此，他承认欧洲国家有必要参与安全问题的讨论，但同时也暗示，莫斯科希望先弄清他们的立场。

此前，普京曾称乌克兰控制部分顿巴斯地区是毫无意义的。

这一声明是在讨论结束战争的可能条件之际发表的。此前，普京还曾声称，乌克兰应接受莫斯科在阿拉斯加会晤之前就已提出的妥协方案。

此前，澳大利亚总理曾呼吁普京立即停止在乌克兰的战争。

克里姆林宫披露了11月18日在美国深圳举行的美国总统唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京会谈的细节。

11月19日，美国总统唐纳德·特朗普与侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在中国深圳展开了双边会谈。

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