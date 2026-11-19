Pośród bezkresnych stepów Kazachstanu archeolodzy odkryli ślady rozległej starożytnej osady, której istnienie w tym regionie stało się dla badaczy niespodzianką. Swoje odkrycie nazwali „Miastem Siedmiu Wąwozów”.

Osada zajmowała powierzchnię 140 hektarów, charakteryzowała się uporządkowaną zabudową i posiadała własne zakłady metalurgiczne.

Najprawdopodobniej jego mieszkańcy tworzyli znacznie bardziej złożoną społeczność, niż wcześniej sądzono.

„Najstarsze duże osady o charakterze miejskim kojarzą się zazwyczaj z terytoriami Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Mezopotamią. Uważano, że to właśnie tam najwcześniej rozwinął się miejski charakter osad – z wyodrębnionymi „dzielnicami”. Okazuje się jednak, że na archeologów czeka jeszcze wiele niespodzianek” – zauważa wydawnictwo.

W szczególności naukowcy z University College London (UCL), Uniwersytetu w Durham oraz Uniwersytetu Torajgirowa opublikowali w czasopiśmie „Antiquity” wyniki badań przeprowadzonych w Kazachstanie. Udało im się odkryć nieznaną dotąd „superosadę” z II tysiąclecia p.n.e.

„Miasto siedmiu wąwozów” – imponujące rozmiary

Naukowcy nazwali swoje odkrycie „Miastem siedmiu wąwozów” (Semiyarka). Tę nazwę dla współczesnego stanowiska archeologicznego wybrano ze względu na jego dominujące położenie w pobliżu siedmiu dolin w samym sercu stepów Kazachstanu. Miejsce to znajduje się nad brzegiem rzeki Irtysz w północno-wschodniej części kraju.

Podaje się, że osada zajmuje powierzchnię 140 hektarów, czyli obszar odpowiadający prawie 200 boiskom piłkarskim. Naukowcy uznali swoje odkrycie za jedno z najbardziej niezwykłych w archeologii stepowej ostatnich dziesięcioleci.

„Semiyarka zmienia nasze wyobrażenie o społecznościach stepowych” – podkreśliła dr Miljana Radivojević z Instytutu Archeologii University College London (UCL), współautorka badania.

Jak wyglądało to stepowe miasto?

Semiyarka była wczesną formą miasta. Naukowcy odnotowali w szczególności zarysy ziemnych umocnień, poszczególne działki gospodarcze, a nawet monumentalny budynek położony w centralnej części.

„Prawdopodobnie służyła ona do odprawiania rytuałów lub pełnili tam swoje obowiązki przywódcy osady. Osada była położona w strategicznym miejscu – na cyplu, co pozwalało kontrolować ruch wzdłuż doliny Irtyszu. Zatem „Miasto Siedmiu Wąwozów”, zdaniem archeologów, było miejscem wczesnego handlu i centrum podejmowania decyzji” – dodaje National Geographic.

Jednocześnie jedna część protomiasto pełniła funkcję produkcyjną, gdzie zajmowano się przetapianiem miedzi i brązu cynowego na skalę dotąd niespotykaną w tym regionie. Dzięki wykopaliskom i badaniom geofizycznym odkryto tygle, żużel oraz artefakty z brązu cynowego.

„To pierwsze niepodważalne dowody na to, że stepowi metalurgowie kierowali złożonymi systemami produkcyjnymi, a nie tylko niewielkimi warsztatami. Jego położenie w pobliżu głównych złóż miedzi i cyny w górach Ałtaj na terenie współczesnego Kazachstanu mogło uczynić go kluczowym węzłem w rozgałęzionych sieciach metalurgicznych epoki brązu, którełączyły Azję Środkową z resztą kontynentu” – podkreślono w artykule.

Z kolei profesor Dan Lawrence z Uniwersytetu w Durham, jeden z autorów badania, zauważył:

„Skala i struktura Semiyarki nie przypominają tego, co widzieliśmy w strefie stepowej. Proste linie i prawdopodobnie monumentalna budowla wskazują, że społeczności epoki brązu tworzyły tu wyrafinowane, zaplanowane osady, podobne do tych, które ludzie wznosili w tym samym czasie w bardziej tradycyjnie „miejskich” częściach starożytnego świata”.

O tym pisze National Geographic Polska.



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