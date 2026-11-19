在哈萨克斯坦一望无际的草原中央，考古学家发现了一处大规模古代聚落的遗迹，该聚落的存在令研究人员大感意外。他们将这一发现命名为“七峡谷之城”。

该聚落占地140公顷，建筑布局井然有序，并拥有自己的冶金设施。

很可能，这里的居民所构成的社会结构比此前认为的要复杂得多。

“最古老的大型城市型聚落通常与中东地区相关联，尤其是美索不达米亚。 据认为，正是那里最早形成了具有“分区”特征的城市聚落。然而事实证明，考古学家们还将面临许多意想不到的发现，”该刊指出。

具体而言，来自伦敦大学学院（UCL）、达勒姆大学和托拉伊吉罗夫大学的科学家们在《Antiquity》杂志上发表了在哈萨克斯坦获得的分析结果。 他们成功发现了一处此前未知的公元前第二千年的“超级聚落”。

“七峡谷之城”——规模令人震撼

研究人员将这一发现命名为“七峡谷之城”（Semiyarka）。之所以为这一现代考古遗址选择这个名字，是因为它位于哈萨克斯坦草原腹地，紧邻七条山谷，地理位置极为显要。 该遗址位于该国东北部的伊犁河畔。

据称，该聚落占地140公顷，面积相当于近200个足球场。科学家们认为，这一发现是近几十年来草原考古学中最不寻常的发现之一。

“塞米亚尔卡（Semiyarka）改变了我们对草原社会的认知，”伦敦大学学院（UCL）考古研究所的米利亚娜·拉迪沃耶维奇博士——该研究的合著者——强调道。

这座草原城市是什么样子的？

塞米亚尔卡是城市发展的早期形态。具体而言，科学家们记录下了土制防御工事的轮廓、若干经济活动区，甚至还发现了一座位于中心地带的宏伟建筑。

“这座建筑很可能被用于举行仪式，或者作为定居点领导者的办公场所。该定居点位于战略要地——一座海角上，这使得人们能够控制伊尔蒂什河谷沿线的交通。 因此，据考古学家推测，‘七峡谷之城’既是早期贸易的场所，也是决策的中心，”《国家地理》补充道。

与此同时，这座原始城市的另一部分则承担着生产职能，在那里进行着该地区前所未有的规模的铜和锡青铜重熔加工。 通过发掘和地球物理勘探，发现了坩埚、炉渣以及锡青铜器。

“这是首个无可辩驳的证据，证明草原冶金师们管理着复杂的生产体系，而不仅仅是一些小型作坊。 该遗址位于现今哈萨克斯坦境内阿尔泰山脉的主要铜、锡矿床附近，这可能使其成为青铜时代错综复杂的冶金网络中的关键节点，该网络将中亚与大陆其他地区连接起来”，文章中强调道。

与此同时，作为该研究合著者之一的杜伦大学丹·劳伦斯教授指出：

“塞米亚尔卡遗址的规模和结构与我们在草原地区所见的不同。 这些直线型结构以及可能存在的纪念性建筑表明，青铜时代的人们在这里建造了精巧且规划有序的聚落， 这与同一时期古世界中更具传统‘城市’特征的地区所建的聚落相似。”

《国家地理》波兰版对此进行了报道。



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