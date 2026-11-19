Среди бескрайних степей Казахстана археологи обнаружили следы масштабного древнего поселения, существование которого в этом регионе стало для исследователей неожиданностью. Свою находку они назвали «Городом семи ущелий».

Поселение занимало площадь 140 гектаров, имело упорядоченную застройку и собственные металлургические мощности.

Скорее всего, его жители составляли гораздо более сложную общину, чем считалось ранее.

«Древнейшие крупные поселения городского типа обычно ассоциируются с территориями Ближнего Востока, прежде всего с Месопотамией. Именно там, как считалось, сначала сформировался городской характер поселений — с выделенными «районами». Однако оказывается, что археологов еще ждет немало сюрпризов», — отмечает издание.

В частности, учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL), Университета в Дареме и Университета Торайгирова опубликовали в журнале «Antiquity» результаты анализов, полученных в Казахстане. Им удалось обнаружить неизвестное до сих пор «суперпоселение» II тысячелетия до н. э.

«Город семи ущелий» — масштабы впечатляют

Исследователи назвали своё открытие «Городом семи ущелий» (Semiyarka). Такое название для современного археологического памятника было выбрано из-за его доминирующего расположения вблизи семи долин в самом сердце степей Казахстана. Это место находится на берегу реки Иртыш в северо-восточной части страны.

Отмечается, что поселение имеет площадь 140 гектаров, то есть занимало столько места, сколько почти 200 футбольных полей. Ученые признали свою находку одной из самых необычных в степной археологии за последние десятилетия.

«Семиярка меняет наше представление о степных обществах», — подчеркнула д-р Миляна Радивоевич из Института археологии Университетского колледжа Лондона (UCL), соавтор исследования.

Как выглядел степной город?

Семиярка представляла собой раннюю форму города. В частности, ученые зафиксировали очертания земляных укреплений, отдельные хозяйственные участки и даже монументальное здание, расположенное в центральной части.

«Вероятно, его использовали для проведения ритуалов или там находились на службе руководители поселения. Поселение было расположено в стратегическом месте — на мысе, что позволяло контролировать движение вдоль долины Иртыша. Таким образом, «Город семи ущелий», по мнению археологов, был местом ранней торговли и центром принятия решений», — добавляет National Geographic.

В то же время одна часть протогорода выполняла производственную функцию: там занимались переплавкой меди и оловянной бронзы в масштабах, до сих пор невиданных в этом регионе. В ходе раскопок и геофизических исследований были обнаружены тигли, шлак и артефакты из оловянной бронзы.

«Это первые неопровержимые доказательства того, что степные металлурги управляли сложными производственными системами, а не только небольшими мастерскими. Его расположение вблизи основных месторождений меди и олова в горах Алтая на территории современного Казахстана могло сделать его ключевым узлом в разветвленных металлургических сетях эпохи бронзы, которыесоединяли Центральную Азию с остальной частью континента», — подчеркнули в материале.

В свою очередь профессор Дэн Лоуренс из Даремского университета, один из авторов исследования, отметил:

«Масштаб и структура Семиярки не похожи на то, что мы видели в степной зоне. Прямолинейные структуры и, вероятно, монументальное сооружение свидетельствуют о том, что общины бронзового века развивали здесь изысканные, спланированные поселения, подобные тем, что люди возводили в то же время в более традиционно «городских» частях древнего мира».

Об этом пишет National Geographic Polska.



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