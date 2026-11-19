Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zdementował oświadczenie amerykańskiego miliardera Elona Muska dotyczące rzekomego zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku, zorganizowanego przez Stany Zjednoczone. Polski dyplomata wezwał go, by nie rozpowszechniał rosyjskiej propagandy, i oświadczył, że osobiście przebywał w Kijowie podczas Rewolucji Godności.

Polski minister podkreślił, że wydarzenia z 2014 roku na Ukrainie nie były zamachem stanu. Przypomniał również o roli Stanów Zjednoczonych podczas masowych protestów na Majdanie oraz o przemocy ze strony ówczesnych prorosyjskich władz Wiktora Janukowycza.

„Byłem tam i w 2014 roku w Kijowie nie doszło do żadnego zamachu stanu. A wkład Stanów Zjednoczonych w powstrzymanie masowych mordów na Ukraińcach na Majdanie, których dopuszczał się prorosyjski prezydent Janukowycz, polegał na tym, że Victoria Nuland rozdawała na ulicach ciastka i mówiła: »Do diabła z UE«» – napisał Sikorski.

W ten sposób szef polskiego MSZ publicznie zareagował na twierdzenia Ilona Muska dotyczące rzekomego udziału Waszyngtonu w zmianie władzy na Ukrainie w 2014 roku i wezwał amerykańskiego miliardera do zaprzestania rozpowszechniania rosyjskich narracji propagandowych.

Sikorski napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Amerykański miliarder Elon Musk stwierdził, że Stany Zjednoczone rzekomo zorganizowały odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w 2014 roku. Jednocześnie przyznał, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie, ale twierdził, że nie zwalnia to USA z odpowiedzialności za wydarzenia podczas Rewolucji Godności.

Ponadto Musk wyjaśnił, dlaczego ogranicza korzystanie z Starlink przez Ukrainę, i skrytykował Zełenskiego.

Miedwiediew wezwał Muska do okazania skruchy za pomoc udzieloną Ukrainie za pośrednictwem Starlink.

Solowjow wezwał Ilona Muska do ucieczki do Rostowa po wszczęciu śledztwa w sprawie Starlink.

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