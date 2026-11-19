Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг заявление американского миллиардера Илона Маска о якобы организованном США государственном перевороте в Украине в 2014 году. Польский дипломат призвал его не распространять российскую пропаганду и заявил, что лично находился в Киеве во время Революции достоинства.

Польский министр подчеркнул, что события 2014 года в Украине не были государственным переворотом. Он также напомнил о роли США во время массовых протестов на Майдане и насилии со стороны тогдашней пророссийской власти Виктора Януковича.

«Я был там, и в 2014 году в Киеве не было никакого переворота. А вклад США в прекращение массовых убийств украинцев на Майдане, которые совершал пророссийский президент Янукович, заключался в том, что Виктория Нуланд раздавала на улицах печенье и говорила: „К черту ЕС“», – написал Сикорский.

Таким образом, глава польского МИД публично отреагировал на утверждение Илона Маска о якобы причастности Вашингтона к смене власти в Украине в 2014 году и призвал американского миллиардера прекратить распространять российские пропагандистские нарративы.

Об этом Сикорский написал в социальной сети X.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты якобы организовали отстранение от власти президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. В то же время он признал, что Россия является агрессором в войне против Украины, но утверждал, что это не снимает ответственности США за события во время Революции достоинства.

Кроме того, Маск объяснил, почему ограничивает использование Starlink Украиной, и раскритиковал Зеленского.

Медведев призвал Маска покаяться за помощь Украине через Starlink.

Соловьев призвал Илона Маска бежать в Ростов после начала расследования в отношении Starlink.

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