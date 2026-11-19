波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基驳斥了美国亿万富翁埃隆·马斯克关于美国在2014年所谓在乌克兰策划政变的说法。 这位波兰外交官呼吁马斯克不要散布俄罗斯的宣传，并表示自己在尊严革命期间曾亲临基辅。

这位波兰部长强调，2014年乌克兰发生的事件并非政变。他还回顾了美国在独立广场大规模抗议活动期间所扮演的角色，以及时任亲俄领导人维克托·亚努科维奇领导的政府所实施的暴力行为。

“我当时就在那里，2014年的基辅根本没有发生任何政变。 而美国为制止亲俄总统亚努科维奇在独立广场对乌克兰人实施的大规模屠杀所做的贡献，无非是维多利亚·努兰在街头分发饼干并高呼：‘去他妈的欧盟’”， ——西科尔斯基写道。

因此， 这位波兰外交部长公开回应了埃隆·马斯克关于华盛顿据称参与2014年乌克兰政权更迭的说法，并呼吁这位美国亿万富翁停止传播俄罗斯的宣传论调。

西科尔斯基在社交媒体X上写道。

美国亿万富翁伊隆·马斯克声称，美国据称在2014年策划了乌克兰总统维克托·亚努科维奇的下台。 与此同时，他承认俄罗斯是针对乌克兰战争的侵略者，但坚称这并不能免除美国在尊严革命期间所发生事件的责任。

此外，马斯克还解释了为何限制乌克兰使用星链（Starlink），并批评了泽连斯基。

梅德韦杰夫呼吁马斯克为通过星链援助乌克兰一事忏悔。

索洛维约夫呼吁伊隆·马斯克在针对星链的调查启动后逃往罗斯托夫。

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