Назначение Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда сопровождается особыми условиями контракта. По данным СМИ, актер согласился сняться лишь в трех фильмах об агенте 007, тогда как другим претендентам предлагали контракт на четыре картины. Кроме того, Паттинсону пообещали значительно более высокий гонорар, однако конкретную сумму не разглашают.

Новость о возможном появлении актера в роли Бонда вызвала оживленное обсуждение в соцсети Threads. Пользователи шутят о «Бонде-вампире», вспоминают его роль в «Сумерках» и проводят параллели с украинским актером Тарасом Цимбалюком.

Это назначение вызвало дискуссии среди киноманов. Одни считают, что актер может привлечь к франшизе новую аудиторию и изменить привычный образ агента 007. Другие обращают внимание на то, что его кандидатура нарушает давние кастинговые традиции «бондианы».

Своими соображениями в посте на Facebook поделился кинокритик Дмитрий Сидоренко. Он обратил внимание на то, что Паттинсон стал первым исполнителем роли Бонда, который до этого уже был лицом нескольких масштабных кинофраншиз.

По словам Сидоренко, когда франшизой руководили Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, во время кастинга придерживались двух важных принципов. Во-первых, исполнитель роли Джеймса Бонда должен был быть британцем. Во-вторых, продюсеры отдавали предпочтение актерам, которые ещё не стали лицом другой крупной франшизы.

По мнению кинокритика, продюсерам нужен был не готовый супергерой, а актёр, которого зрители в первую очередь будут ассоциировать с Джеймсом Бондом. Именно поэтому среди претендентов на роль, которые в итоге не получили её, были Генри Кавилл, известный по образу Супермена, и Том Хиддлстон, сыгравший Локи.

Зато Роберт Паттинсон уже имеет за плечами несколько известных ролей: вампира Эдварда Каллена в «Сумерках», Седрика Дигори в «Гарри Поттере» и Бэтмена в одноимённом фильме.

В то же время Сидоренко считает, что узнаваемость актера может стать преимуществом для франшизы. После «Сумерек» Паттинсон сумел зарекомендовать себя как драматический актёр, поэтому новый Бонд потенциально может заинтересовать не только давних поклонников агента 007, но и зрителей, которые раньше не следили за этой серией фильмов.

Кинокритик также обратил внимание на смену владельцев франшизы. В 2025 году Amazon получила творческий контроль над «Бондианой» после приобретения MGM в 2022 году. По мнению Сидоренко, это может означать переход к другой бизнес-модели: вместо того, чтобы сосредоточиваться исключительно на кино, компания может развивать вселенную Джеймса Бонда на различных платформах.

В качестве примера он привёл видеоигру «007 First Light», созданную разработчиками серии Hitman. Кинокритик предполагает, что в дальнейшем франшиза может обрести и другие форматы, в частности сериалы и спин-оффы о второстепенных персонажах.

Своими впечатлениями от назначения Паттинсона поделилась и Елена Елисеева — член Украинского союза психотерапевтов, коуч и бизнес-тренер. Она призналась, что актер никогда не был ее любимцем, однако считает его кандидатуру интересной для современной интерпретации агента 007.

«У Паттинсона есть мужественность. Но она другая. Совсем не похожа на всех предыдущих Бондов. Такая, как бы это сказать, немного сломанная», — написала автор поста в Facebook.

Елисеева сравнила будущего исполнителя роли с предыдущими актерами, которые воплощали агента 007, в частности с Шоном Коннери и Пирсом Броснаном. В то же время своим любимым Джеймсом Бондом она назвала Дэниела Крейга, отметив его голубые глаза и мрачный образ.

Автор также упомянула роль Паттинсона в «Одиссее», где, по её мнению, актёр продемонстрировал способность создавать неоднозначных и даже отталкивающих персонажей.

«Каким он будет Бондом — посмотрим. Так что я всё-таки буду смотреть этого нового Бонда. Потому что, честно говоря, мне не нравился ни Броснан, ни тем более Тимоти Далтон, ни Коннери. Хотя всех этих актёров я уважаю», — подытожила Елисеева.

Обсуждают назначение Паттинсона и пользователи Threads. В частности, автор поста Ksenia Mai спросила подписчиков, кого бы они хотели увидеть в роли агента 007. Среди альтернативных кандидатур чаще всего упоминали Каллума Тернера, Николаса Холта и Генри Кавилла.

Часть комментаторов сожалеет, что роль не досталась Каллуму Тернеру. Другие считают, что Генри Кавилл больше соответствует классическому образу Джеймса Бонда. Также пользователи упоминали Николаса Холта, известного по роли Накса в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости».

В то же время нашлись и те, кто поддержал выбор Паттинсона. Одна из пользовательниц отметила, что после обсуждения других кандидатур считает его лучшим вариантом. Другая предположила, что популярность актера и его актерские способности могли стать решающими при выборе.

В соцсетях не обошлось и без шуток по поводу нового назначения. Пользователи предлагали разочарованным кандидатурой Паттинсона утешиться тем, что роль Бонда досталась не украинскому актеру Тарасу Цимбалюку. Также шутили, что, несмотря на роли Бэтмена и агента 007, зрители всё равно каждый год пересматривают четыре фильма, в которых Паттинсон сыграл вампира, — вероятно, речь идёт о саге «Сумерки». В одном из комментариев предположили, что Паттинсон просто ждёт, пока освободится место для него, а в другом высказали догадку, что актёр хотел сниматься в «Доме Дракона», хотя доказательств этому нет.

Об этом сообщается со ссылкой на Page Six, которое цитирует Puck News.