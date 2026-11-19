Парламент Дании поддержал соглашение с участием Гренландии и Соединённых Штатов, которое предусматривает укрепление безопасности в Арктическом регионе и Северной Атлантике.

Трехстороннее соглашение — между Трампом и лидерами Дании и Гренландии — открывает путь к расширению сети американских военных баз в Гренландии и смягчает напряженность, связанную с неоднократными призывами американского лидера о присоединении острова к США.

Голосование в Фолькетинге (парламенте Дании) со 109 голосами «за» и ни одним «против» стало последним этапом: ожидалось, что соглашение вступит в силу после его подписания Данией и Гренландией.

Гренландский парламент одобрил соглашение ранее в ноябре, также без единого голоса «против».

Цель соглашения заключается в том, чтобы усилить военное присутствие США в Гренландии, но при этом оставить остров под контролем Дании. Это положение будет оставаться в силе даже в том случае, если Гренландия в конечном итоге выберет независимость.

Голосование состоялось после многомесячного давления со стороны президента США Дональда Трампа, который стремится установить контроль над Гренландией — полуавтономной территорией Дании, являющейся союзником НАТО, говорится в материале.

Об этом сообщает AP.

Напомним, что парламент Дании, как ожидается, ратифицирует соглашение с США по Гренландии — Channel NewsAsia.

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