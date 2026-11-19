Duński parlament poparł porozumienie zawarte z udziałem Grenlandii i Stanów Zjednoczonych, które przewiduje wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie arktycznym i na północnym Atlantyku.

Trójstronne porozumienie – zawarte między Trumpem a przywódcami Danii i Grenlandii – otwiera drogę do rozbudowy sieci amerykańskich baz wojskowych w Grenlandii i łagodzi napięcia związane z wielokrotnymi apelami amerykańskiego przywódcy o przyłączenie wyspy do Stanów Zjednoczonych.

Głosowanie w Folketing (parlamencie Danii), w którym oddano 109 głosów „za” i nie było żadnego „przeciw”, stanowiło ostatni etap: oczekiwano, że umowa wejdzie w życie po jej podpisaniu przez Danię i Grenlandię.

Parlament Grenlandii zatwierdził umowę wcześniej w listopadzie, również bez żadnego głosu „przeciw”.

Celem umowy jest wzmocnienie obecności wojskowej USA w Grenlandii, przy jednoczesnym pozostawieniu wyspy pod kontrolą Danii. Postanowienie to będzie obowiązywać nawet w przypadku, gdyby Grenlandia ostatecznie opowiedziała się za niepodległością.

Głosowanie odbyło się po wielomiesięcznych naciskach ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który dąży do przejęcia kontroli nad Grenlandią – półautonomicznym terytorium Danii, będącej sojusznikiem NATO – podaje agencja AP.

Informację tę podaje agencja AP.

Przypomnijmy, że duński parlament ma, jak się oczekuje, ratyfikować umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Grenlandii – Channel NewsAsia.

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