Rosyjski system płatniczy A7, który pomaga Kremlowi omijać zachodnie sankcje, wkroczył na rynek afrykański. Firma otworzyła biura w Nigerii i Zimbabwe i planuje rozszerzyć swoją obecność na tym kontynencie.

Zastępca dyrektora generalnego A7 ds. sprzedaży, Stanisław Lazariew, oświadczył, że firma będzie rozwijać infrastrukturę zgodnie z potrzebami rosyjskiego biznesu, który wkracza na nowe rynki.

„Jeśli biznes wkracza do nowych krajów i lokalizacji geograficznych, musimy tam rozwijać własną infrastrukturę, aby zaspokajać zapotrzebowanie. Niedawno wkroczyliśmy do Afryki, otwierając dwa biura – w Nigerii i Zimbabwe” – powiedział podczas forum handlu zagranicznego RBC.

Rosyjską platformę A7 stworzył Promsvyazbank w celu realizacji międzynarodowych rozliczeń. Pomimo zachodnich sankcji firma planuje dalsze rozszerzanie działalności za granicą. O takich zamiarach informował wcześniej jej dyrektor generalny i współwłaściciel, mołdawski biznesmen Ilan Shor.

Według Łazariewa, w Afryce A7 będzie obsługiwać nie tylko rosyjskie firmy, ale także lokalnych eksporterów i importerów zainteresowanych międzynarodowymi przelewami pieniężnymi.

Pierwsza zastępczyni dyrektora generalnego A7, Irina Akopian, poinformowała na tym samym forum, że sieć firmy jest już reprezentowana przez domy handlowe i agentów w 150 krajach świata.

Jednocześnie prezes Promsvyazbanku Piotr Fradkow oświadczył w sierpniu, że wolumen operacji ze stablecoinem A7A5, powiązanym z rublem rosyjskim i wyemitowanym za pośrednictwem platformy A7, od momentu jego powstania na początku 2025 roku osiągnął prawie 140 mld dolarów.

Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na kierownictwo platformy.

Przypomnijmy, że Putin oświadczył o gotowości Rosji do przenoszenia przedsiębiorstw przemysłowych do Afryki w obliczu sankcji.

Rosyjski dyktator Władimir Putin przyjmuje w Moskwie dziesiątki afrykańskich przywódców, aby pogłębić więzi z krajami tego kontynentu i wzmocnić wpływy Rosji. Znaczenie Afryki dla Moskwy wzrosło po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

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