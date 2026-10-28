Путін збирає лідерів Африки в Москві та прагне посилити вплив на континенті, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін прийме в Москві десятки африканських лідерів, щоб поглибити зв’язки з країнами континенту та посилити вплив Росії. Значення Африки для Москви зросло після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

На третьому російсько-африканському саміті, який розпочнеться в середу, очікується участь делегацій із 48 країн. 22 держави будуть представлені на рівні глав держав.

У Кремлі повідомили, що Володимир Путін планує провести двосторонні зустрічі з лідерами країн-учасниць, а також виступити на пленарному засіданні саміту в четвер.

Серед очікуваних гостей — президент Єгипту Абдель Фаттах Ель-Сісі, президент Руанди Поль Кагаме, президент Кенії Вільям Руто та прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.

Співголовою саміту стане президент Бурунді Еваріст Ндаїшіміє, який нині обіймає посаду голови Африканського союзу.

У Кремлі також заявили, що учасники планують ухвалити спільну декларацію та окреме комюніке щодо штучного інтелекту. Крім того, очікується підписання низки інших угод.

Як зазначає Bloomberg, саміт є для Путіна можливістю продемонструвати, що зусилля Заходу ізоляцію Росії через війну проти України не забезпечили повного припинення міжнародних контактів Москви. Водночас Кремль намагається відновити вплив на африканському континенті, який суттєво послабився після розпаду Радянського Союзу.

Після початку повномасштабної війни Росія активніше шукає партнерів за межами Заходу. Африканські держави становлять для Москви інтерес як потенційні політичні та економічні партнери.

Водночас позиції Росії в регіоні стикаються з конкуренцією з боку інших держав, зокрема Китаю, західних країн та Індії.

Ще одним чинником, який може вплинути на перебіг переговорів у Москві, стали скарги урядів кількох африканських країн на спроби вербувати їхніх громадян для участі у війні Росії проти України.

Це питання може стати джерелом напруженості під час зустрічей російського керівництва з представниками африканських держав.

Старший науковий співробітник Центру «Карнегі Росія-Євразія» Олександр Баунов пояснив, що африканські країни розуміють обмеженість російських можливостей на континенті порівняно з присутністю інших міжнародних гравців.

«Африканці добре усвідомлюють відносно скромні позиції Росії на континенті та набагато сильнішу присутність Китаю, Заходу і навіть Індії. Для африканських країн зв’язки з Росією є способом певною мірою врівноважити цю набагато більшу присутність», — пояснив Олександр Баунов.

Отже, саміт у Москві має стати майданчиком для зміцнення відносин Росії з африканськими державами. Водночас питання вербування громадян для війни проти України та конкуренція з іншими міжнародними партнерами можуть ускладнити переговори.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, Росія активізувала пошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.

Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту «Росія — Африка» в Москві. Вони просять допомогти їм повернутися додому. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 18 африканських держав, однак Росія досі не повернула жодного іноземного військовополоненого в межах обміну.

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