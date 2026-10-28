Путин собирает лидеров Африки в Москве и стремится усилить своё влияние на континенте, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин примет в Москве десятки африканских лидеров, чтобы углубить связи со странами континента и усилить влияние России. Значение Африки для Москвы возросло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

На третьем российско-африканском саммите, который начнётся в среду, ожидается участие делегаций из 48 стран. 22 государства будут представлены на уровне глав государств.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин планирует провести двусторонние встречи с лидерами стран-участниц, а также выступить на пленарном заседании саммита в четверг.

Среди ожидаемых гостей — президент Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси, президент Руанды Поль Кагаме, президент Кении Уильям Руто и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Сопредседателем саммита станет президент Бурунди Эварист Ндаишимие, который в настоящее время занимает пост председателя Африканского союза.

В Кремле также заявили, что участники планируют принять совместную декларацию и отдельное коммюнике по искусственному интеллекту. Кроме того, ожидается подписание ряда других соглашений.

Как отмечает Bloomberg, саммит является для Путина возможностью продемонстрировать, что усилия Запада по изоляции России из-за войны против Украины не привели к полному прекращению международных контактов Москвы. В то же время Кремль пытается восстановить влияние на африканском континенте, которое существенно ослабло после распада Советского Союза.

После начала полномасштабной войны Россия активнее ищет партнеров за пределами Запада. Африканские государства представляют для Москвы интерес как потенциальные политические и экономические партнеры.

В то же время позиции России в регионе сталкиваются с конкуренцией со стороны других государств, в частности Китая, западных стран и Индии.

Еще одним фактором, который может повлиять на ход переговоров в Москве, стали жалобы правительств нескольких африканских стран на попытки вербовать их граждан для участия в войне России против Украины.

Этот вопрос может стать источником напряженности во время встреч российского руководства с представителями африканских государств.

Старший научный сотрудник Центра «Карнеги Россия-Евразия» Александр Баунов пояснил, что африканские страны понимают ограниченность российских возможностей на континенте по сравнению с присутствием других международных игроков.

«Африканцы хорошо осознают относительно скромные позиции России на континенте и гораздо более сильное присутствие Китая, Запада и даже Индии. Для африканских стран связи с Россией являются способом в определенной степени уравновесить это гораздо более значительное присутствие», — пояснил Александр Баунов.

Таким образом, саммит в Москве должен стать площадкой для укрепления отношений России с африканскими государствами. В то же время вопрос вербовки граждан для войны против Украины и конкуренция с другими международными партнерами могут осложнить переговоры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.

Граждане африканских стран, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, обратились к участникам саммита «Россия — Африка» в Москве. Они просят помочь им вернуться домой. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 18 африканских государств, однако Россия до сих пор не вернула ни одного иностранного военнопленного в рамках обмена.

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