Росія посилила вербування африканців із Зімбабве на війну проти України — Bloomberg

0:00 / 0:00

Росія активізувала пошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.

За січень–вересень 2026 року Росія завербувала 699 чоловіків у Бурунді та 530 — у Зімбабве. Для порівняння, за весь 2025 рік ці показники становили 30 і 65 осіб відповідно.

У Зімбабве поширюють онлайн-рекламу, яка пропонує місцевим жителям пройти відбір на програму для фахівців. Водночас у рекламних матеріалах прямо не повідомляють, що учасників можуть відправити на війну проти України.

Значне зростання вербування також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні. За даними Bloomberg, пошук нових бійців пов’язаний із потребою російської армії компенсувати втрати та нестачу особового складу.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що втрати російських військ продовжують перевищувати темпи поповнення армії. За оцінками представника НАТО, у вересні Росія втратила понад 50 тисяч військових убитими та пораненими.

Водночас темпи набору росіян на контрактну службу, за підрахунками німецького дослідника Яніса Клюге, із весни 2026 року залишаються на рівні приблизно 30–31 тисячі осіб на місяць.

Джерело: Bloomberg

Воєнна розвідка України встановила особу громадянина Сьєрра-Леоне Камари Аладжі, який воював на боці російських військ. Про це 2 жовтня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У мережі поширили відео, на якому зафіксовано знущання над чоловіком, імовірно білоруським найманцем, який воює у складі російської армії. На оприлюднених кадрах чоловіка підвісили вниз головою за ноги до дерева, після чого росіянин б’є його дерев’яною палицею та погрожує подальшою розправою.

Росія активізувала вербування громадян Білорусі для участі у війні, пропонуючи їм великі грошові виплати та інші привілеї. Серед обіцянок — допомога з кредитами, «скасування судимостей» і прискорене отримання російського громадянства.

Читай нас у