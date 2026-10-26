俄罗斯加大了从津巴布韦招募非洲人参战对抗乌克兰的力度——彭博社

俄罗斯已加紧在非洲各国，特别是津巴布韦和布隆迪，物色雇佣兵。 据彭博社援引乌克兰情报部门的一份简报称，莫斯科正试图从民主制度薄弱、新闻自由受限的国家招募人员。

2026年1月至9月，俄罗斯在布隆迪招募了699名男性，在津巴布韦招募了530名。相比之下，2025年全年，这两项数字分别为30人和65人。

在津巴布韦，网络广告向当地居民宣传可参加一项针对专业人员的选拔计划。但广告材料中并未明确告知参与者可能会被派往乌克兰前线参战。

刚果民主共和国、塞拉利昂、苏丹和喀麦隆也记录到了招募人数的显著增长。据彭博社报道，招募新战士与俄罗斯军队需要弥补人员损失和填补兵力缺口有关。

美国战争研究所（ISW）指出，俄军的伤亡人数仍持续超过部队补充速度。据北约代表估算，9月份俄罗斯有超过5万名军人阵亡或负伤。

与此同时，据德国研究员雅尼斯·克吕格（Janis Klug）的估算，自2026年春季以来，俄罗斯合同制服役人员的招募速度一直维持在每月约3万至3.1万人。

来源：彭博社

乌克兰军事情报部门确认了一名曾为俄军作战的塞拉利昂公民卡马里·阿拉吉的身份。乌克兰国防部情报总局于10月2日通报了这一消息。

网络上流传的一段视频记录了某名男子遭到虐待的场景，该男子疑似为在俄军中作战的白俄罗斯雇佣兵。 在公布的画面中，该男子被倒吊在树上，双脚朝下，随后一名俄罗斯人用木棍殴打他，并威胁要进一步施暴。

俄罗斯加紧招募白俄罗斯公民参战，向他们提供高额报酬和其他特权。承诺中包括贷款援助、“消除犯罪记录”以及加快获得俄罗斯国籍等。

关注我们在