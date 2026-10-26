Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.

За январь–сентябрь 2026 года Россия завербовала 699 мужчин в Бурунди и 530 — в Зимбабве. Для сравнения: за весь 2025 год эти показатели составляли 30 и 65 человек соответственно.

В Зимбабве распространяют онлайн-рекламу, предлагающую местным жителям пройти отбор в программу для специалистов. При этом в рекламных материалах прямо не сообщается, что участников могут отправить на войну против Украины.

Значительный рост вербовки также зафиксировали в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Судане и Камеруне. По данным Bloomberg, поиск новых бойцов связан с необходимостью российской армии компенсировать потери и нехватку личного состава.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что потери российских войск продолжают превышать темпы пополнения армии. По оценкам представителя НАТО, в сентябре Россия потеряла более 50 тысяч военных убитыми и ранеными.

В то же время темпы набора россиян на контрактную службу, по подсчетам немецкого исследователя Яниса Клюге, с весны 2026 года остаются на уровне примерно 30–31 тысячи человек в месяц.

Источник: Bloomberg

Военная разведка Украины установила личность гражданина Сьерра-Леоне Камары Аладжи, который воевал на стороне российских войск. Об этом 2 октября сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В сети распространили видео, на котором запечатлено издевательство над мужчиной, предположительно белорусским наемником, воюющим в составе российской армии. На обнародованных кадрах мужчину подвесили вниз головой за ноги к дереву, после чего россиянин бьет его деревянной палкой и угрожает дальнейшей расправой.

Россия активизировала вербовку граждан Беларуси для участия в войне, предлагая им крупные денежные выплаты и другие привилегии. Среди обещаний — помощь с кредитами, «аннулирование судимостей» и ускоренное получение российского гражданства.

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