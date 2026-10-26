Rosja zintensyfikowała poszukiwania najemników w krajach afrykańskich, w szczególności w Zimbabwe i Burundi. Według danych agencji Bloomberg, powołującej się na prezentację ukraińskich służb specjalnych, Moskwa stara się pozyskiwać osoby z krajów o słabych instytucjach demokratycznych i ograniczonej wolności prasy.

W okresie od stycznia do września 2026 roku Rosja zwerbowała 699 mężczyzn w Burundi i 530 w Zimbabwe. Dla porównania, w całym 2025 roku liczby te wynosiły odpowiednio 30 i 65 osób.

W Zimbabwe rozpowszechniane są reklamy internetowe, które proponują lokalnym mieszkańcom udział w naborze do programu dla specjalistów. Jednocześnie w materiałach reklamowych nie informuje się wprost, że uczestnicy mogą zostać wysłani na wojnę przeciwko Ukrainie.

Znaczny wzrost rekrutacji odnotowano również w Demokratycznej Republice Konga, Sierra Leone, Sudanie i Kamerunie. Według danych agencji Bloomberg poszukiwanie nowych żołnierzy wiąże się z potrzebą rosyjskiej armii, by zrekompensować straty i niedobór personelu.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zauważa, że straty rosyjskich wojsk nadal przewyższają tempo uzupełniania armii. Według szacunków przedstawiciela NATO we wrześniu Rosja straciła ponad 50 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych.

Jednocześnie tempo rekrutacji Rosjan do służby kontraktowej, według obliczeń niemieckiego badacza Janisa Kluge, od wiosny 2026 roku utrzymuje się na poziomie około 30–31 tysięcy osób miesięcznie.

Źródło: Bloomberg

Ukraiński wywiad wojskowy zidentyfikował obywatela Sierra Leone, Kamarę Aladżi, który walczył po stronie rosyjskich sił zbrojnych. Informację tę podało 2 października Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym uchwycono znęcanie się nad mężczyzną, prawdopodobnie białoruskim najemnikiem walczącym w szeregach armii rosyjskiej. Na opublikowanych nagraniach mężczyzna został zawieszony głową w dół za nogi na drzewie, po czym Rosjanin bije go drewnianą pałką i grozi dalszą zemstą.

Rosja zintensyfikowała rekrutację obywateli Białorusi do udziału w wojnie, oferując im wysokie wynagrodzenia i inne przywileje. Wśród obietnic znalazła się pomoc w uzyskaniu kredytów, „unieważnienie wyroków skazujących” oraz przyspieszona procedura uzyskania rosyjskiego obywatelstwa.

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