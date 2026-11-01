ПВО сбила 280 дронов в течение дня 1 ноября

В течение дня 1 ноября российские войска продолжали наносить удары по территории Украины с помощью ударных беспилотников и ракет. В период с 06:30 до 19:00 противник применил 326 БПЛА различных типов, в том числе реактивные дроны и «Герберы», а также запустил шесть дронов-ракет типа S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

По предварительной информации Воздушных сил ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожили или подавили с помощью средств РЭБ 274 БПЛА (из них 46 реактивных беспилотников) и все шесть «Бандеролей». По состоянию на вечер в воздушном пространстве Украины ещё оставались более 20 вражеских дронов, боевые действия по их ликвидации продолжаются.

Источник: Воздушные силы ВСУ.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за ударов без электричества остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Кременецкой общине Тернопольской области. Начальник Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщил, что в результате вражеского попадания полностью или частично обесточены 12 населенных пунктов региона.

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