Удар по Комышувахе унес не менее 26 жизней — The Guardian

В селе Комышуваха Запорожской области Украины Российская Федерация — государство-агрессор — нанесла удар по центру распределения гуманитарной помощи и расположенному рядом укрытию. Погибли не менее 26 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на президента Владимира Зеленского и украинские экстренные службы.

Среди погибших — спасатели и полицейские

По данным экстренных служб, среди жертв есть двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек находились в больнице, в том числе двое сотрудников спасательной службы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала российские силы сбросили авиабомбы на здание школы, которое использовали как укрытие и пункт выдачи гуманитарной помощи. Занятия в школе не проводились из-за близости села к линии фронта.

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Поиски под завалами осложнили повторные атаки

По словам Зеленского, первый удар произошел, когда люди прибывали за гуманитарными пакетами, а второй был нанесен по укрытию. Он подчеркнул, что жители, оставшиеся в Комышувахе, еженедельно собирались в этом месте для получения помощи.

Вечером спасатели искали людей под завалами разрушенных зданий. Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что после атаки пропавшими без вести считались 27 человек. Военный чиновник Михаил Семекин отметил, что спасательные работы осложнялись дополнительными атаками российских дронов в районе удара.

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