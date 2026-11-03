ПВО Украины сбила 257 российских дронов и 52 ракеты во время ночной атаки

Силы противовоздушной обороны сбили 257 беспилотников и 52 ракеты, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 2 ноября. Среди перехваченных целей — три баллистические и 49 крылатых ракет.

С 18:00 понедельника, 2 ноября, противник наносил удары:

баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, противокорабельными ракетами «Циркон» из Ростовской, Воронежской и Курской областей;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк, а также Гвардейское и Чауда (временно оккупированный Крым).

Основными направлениями удара были Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, 3 ноября, ПВО сбила / подавила 309 целей:

три баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23/«Циркон»;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К» (информация относительно трёх ракет уточняется);

257 дронов.

Зафиксированы попадания в 23 точках, а также падение сбитых целей (обломков) в 14 точках.

Источник: Воздушные силы

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