У Харкові зросла кількість постраждалих через атаку РФ балістикою та КАБами

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У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

За уточненими даними, російський удар припав на перехід між корпусами одного з медичних закладів. Спочатку було відомо про 13 постраждалих, згодом кількість людей, які звернулися по медичну допомогу, зросла до 18.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, вікна чотирьох багатоповерхових житлових будинків, а також 10 легкових автомобілів.

Спочатку повідомлялося, що до інших медичних закладів евакуюють близько 200 пацієнтів. За останніми даними, евакуації потребують 226 людей.

Станом на 06:15 кількість постраждалих унаслідок російської атаки становила 62 особи. Усім надають необхідну медичну допомогу.

На місці влучання працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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